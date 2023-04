Dopo essersene dette di tutti i colori via social, Ilary Blasi e Alvin sono tornati a mostrarsi di nuovo insieme.

Nelle ultime ore Alvin e Ilary Blasi si sono rincontrati negli studi Mediaset per alcune registrazioni relative all’Isola dei Famosi e si sono mostrati in atteggiamenti affabili e scherzosi come sempre. Quanto al battibecco avuto sui social alcune settimane fa sembra dunque plausibile che si trattasse di una mera invenzione portata avanti da entrambi per aumentare l’audience attorno al reality dei naufraghi, che riprenderà il via tra alcuni giorni. “Amici dal 2002”, ha scritto Ilary mostrandosi insieme a Alvin sui social e facendo chiarezza sul loro rapporto.

Ilary Blasi e Alvin insieme dopo la lite

A quanto pare non sarebbe in atto alcuna lite tra Alvin e Ilary Blasi e, ora che una nuova stagione dell’Isola dei Famosi è ormai alle porte, i due sono tornati a mostrarsi insieme via social. La conduttrice ha anche scritto nelle sue stories che la sua amicizia con l’inviato andrebbe avanti dal 2002 e ha messo così definitivamente a tacere i voci che li volevano in lite. In tanti sui social sono impazienti di saperne di più sul conto dei due vip e sulla nuova edizione del reality show dei naufraghi. Per Ilary Blasi oltrettutto si tratta della prima apparizione tv dopo l’addio ufficiale al suo ex marito, Francesco Totti.

