Fuori dallo studio di Uomini e Donne alcuni protagonisti del Trono Over si sono lanciati delle frecciatine infuocate.

In interviste separate con Uomini e Donne Magazine, alcuni dei partecipanti al Trono Over, tra cui Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, hanno rivelato a chi avrebbero regalato l’uovo di Pasqua tra le persone meno simpatiche all’interno dello studio di Canale 5, dando il via a una serie di accuse.

Uomini e Donne, le frecciatine

Gemma Galgani è diretta e dice che, tra coloro che non le stanno simpatici in studio, regalerebbe un uovo di Pasqua a Paola. Nell’intervista, la dama di Torino attacca la sua collega, chiamandola arrogante, e crede che Paola la stia attaccando sempre senza nemmeno conoscerla. Queste le sue parole: “Da Paola percepisco una tale ostilità che mi sembra quasi di poterla toccare con mano, e non ho mai ben capito il motivo“.

Maria De Filippi

Per quanto riguarda invece Nicole Santinelli e Roberta Di Padua, le due donne non vanno d’accordo, come è stato evidente durante l’ultimo scontro. La tronista regalerebbe il suo uovo di Pasqua proprio alla dama di Cassino: “Roberta: non la sopporto e credo che i motivi della mia antipatia a questo punto siano abbastanza chiari. Vorrei farle trovare un libro: La comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg, uno psicologo americano. Spero che possa aiutarla a comunicare meglio con sé stessa, ma soprattutto con gli altri. Cosa scriverei nel bigliettino? Spero che questa lettura possa aiutarti ad avere una conversazione serena, con un filo di logica o almeno un fondo di verità“.

Infine, Roberta Di Padua ha scelto Gianni Sperti come una delle persone che le sta meno simpatica in studio: “Gianni in questi ultimi mesi è stato sempre molto spigoloso e distante nei miei confronti, quindi magari un po’ di cioccolato potrebbe addolcirlo. Come sorpresa credo sceglierei un oggetto a forma di cuore proprio in contrasto con la sua freddezza. Gli scriverei di andare un po’ oltre i pregiudizi che ha nei miei confronti”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG