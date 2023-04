Ospite da Pino e Amedeo a Felicissima Sera, Paolo Bonolis ha parlato della sua intenzione di ritirarsi dalla tv: ecco quando sarà.

Paolo Bonolis è stato ospite a Felicissima Sera, programma condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Durante la sua intervista, il conduttore romano ha sorpreso tutti annunciando la sua intenzione di lasciare la televisione tra due anni.

Paolo Bonolis, l’annuncio del ritiro

Quando Pio e Amedeo hanno chiesto a Paolo Bonolis per quanto tempo pensa ancora di continuare a lavorare, il conduttore ha risposto: “Penso che tra due anni basta, poi ci sarà un’altra vita in cui divertirmi ancora di più”. Le dichiarazioni di Bonolis hanno naturalmente suscitato interesse e molti utenti sul web hanno iniziato a commentare sulla questione, sperando che il noto presentatore possa cambiare idea.

Paolo Bonolis

Se dovesse davvero lasciare il mondo della televisione, chi sarebbe il suo successore? In risposta, Bonolis ha iniziato a scherzare sulla conduzione del Grande Fratello Vip, che è guidato da Alfonso Signorini. Si è alzato in piedi e ha fatto una battuta sulla scrittura dei programmi televisivi, che spesso prevede lunghe attese per il responso: “Facciamo come al GF Vip e in tutte le altre trasmissioni… Nelle nuove trasmissioni si scrive meno perché aspettano 6 ore il responso“.

Quando gli è stata posta la domanda sul suo eventuale successore, Bonolis ha cominciato a pronunciarne il nome, ma poi si è fermato e ha chiesto una “busta”: “Il conduttore tv che prenderà il mio posto è…“, facendo sempre riferimento, scherzando, al GF Vip.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG