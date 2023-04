Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista parlando della nuova edizione de l’Isola dei Famosi, svelando molti retroscena.

La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” partirà lunedì 17 aprile con la prima puntata in prima serata su Canale 5. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Blasi ha svelato alcuni dettagli inediti sulla nuova edizione, incluso il rapporto con il suo collega Alvin.

Ilary Blasi, la verità sul litigio con Alvin

Il nuovo cast dell’Isola dei Famosi, composto da 16 concorrenti, è stato ufficializzato sulla copertina di “Tv sorrisi e canzoni” insieme alla conduttrice Ilary Blasi e all’inviato Alvin. Negli ultimi mesi c’era stato un rumor su una presunta lite tra i due, ma si è rivelata una fake news. Tuttavia, Blasi e Alvin avevano deciso di fare uno scherzo ai loro seguaci che stava per trasformarsi in realtà.

“Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!” ha raccontato la showgirl.

Ilary Blasi

Ilary Blasi ha rivelato anche alcuni dettagli sulla struttura del programma: “Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras.

La conduttrice ha inoltre espresso il suo entusiasmo per il cast di quest’anno, composto da personaggi forti e diversi. Ha anche affermato che non farà distinzioni di popolarità o di età e che sarà imparziale nel redarguire chiunque se lo meriti. Nonostante ciò, preferisce non farsi aspettative e aspetta di vedere i concorrenti in azione per avere un’idea più chiara della situazione.

