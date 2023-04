Luis Sal è tornato nelle scorse ore su Instagram dopo la presunta lite con Fedez: lo youtuber è immerso negli scontri di Parigi.

Da un po’ di tempo non si avevano più notizie di Luis Sal, un famoso youtuber diventato noto per la sua partecipazione al podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez. Dopo alcuni gossip riguardanti una loro presunta lite, nelle scorse ore è tornato sui social con un video diventato subito virale su web.

Luis Sal, il video tra gli scontri di Parigi

Nel video, Luis Sal si trovava a Parigi durante le proteste contro la riforma delle pensioni del governo francese. Nonostante il caos e gli scontri in corso intorno a lui, lo youtuber ha deciso di cercare i migliori croissant della città e ha girato un video ironico che ha riscosso un grande successo.

“Ciao, mi chiamo Luis e oggi sono a Parigi per provare i cinque migliori croissant. Vedremo quale sarà il migliore”, ha esordito Sal nel video, mentre riceve uno spintone e un colpo di manganello tra la folla.

Il video è stato apprezzato anche dai parigini stessi, che hanno visto in esso una rappresentazione di una Parigi pacifica e silenziosa, ma che non dimentica le difficoltà attuali. Alcuni hanno anche interpretato il riferimento ai croissant come un sottile richiamo alla famosa frase attribuita a Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena durante la rivoluzione francese: “Se non hanno più pane, che mangino brioche“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG