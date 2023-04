Alessandra Mastronardi ha annunciato a sopresa che molto presto si sposerà: ecco quando sarà il matrimonio e con chi.

Una storia davvero romantica degna di un film quella tra Alessandra Mastronardi e il suo futuro marito. L’attrice ha rivelato in esclusiva a Vanity Fair che si sposerà il prossimo luglio con un uomo che ha conosciuto ben 17 anni fa.

Alessandra Mastronardi annuncia le nozze

Intervistata da Vanity Fair, Alessandra Mastronardi ha annunciato a sopresa le nozze con il dentista Gianpaolo Sannino, con cui ha una relazione da un paio d’anni. La coppia è sempre stata riservatissima e insieme hanno fatto solo una sola uscita pubblica. I due si sono conosciuti quando erano ragazzi ma si sono persi di vista per molti anni. Dopo 15 anni hanno poi capito di essere innamorati e ora sono pronti al grande passo. Il matrimonio sarà il prossimo luglio.

L’attrice ha raccontato: “Quando ci siamo conosciuti? Diciassette anni fa. È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. E poi? Ci siamo rincorsi per una vita. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso. Dopo 15 anni devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere“.

Sulla proposta di matrimonio ha raccontato: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.

Il matrimonio dove si terrà? “Nella nostra terra, in Campania, certo. Ma non svelerei i dettagli, sennò mi sa che saremmo in troppi…”.

