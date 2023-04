Ilary Blasi ha rilasciato a Chi la prima intervista dopo la separazione con Francesco Totti, avvenuta ormai nove mesi fa.

Sono ormai trascorsi nove mesi dall’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo diciassette anni di matrimonio. L’ex calciatore aveva deciso quasi immediatamente di parlare pubblicamente dell’accaduto in una lunga intervista, mentre la showgirl aveva preferito non rilasciare dichiarazioni o interviste.

Ilary Blasi, la prima intervista

Visto il prossimo debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in cui è stata confermata nel ruolo di conduttrice, Ilary Blasi ha scelto il magazine Chi per rilasciare la sua prima intervista dopo la separazione da Francesco Totti. In questi ultimi mesi è anche stata al centro dell’attenzione a causa della sua nuova relazione con Bastian Muller.

La showgirl ha voluto parlare del periodo che sta vivendo, che definisce transitorio: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi non si è sbilanciato troppo sull’ex marito e sopratutto sul suo nuovo amore, ma ha rivelato di essere curiosa su cosa le riserverà il futuro: “Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Infine, ha voluto parlare di sè stessa e del suo carattere, rivelando: “Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me fin da quando ero piccola. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri.”

