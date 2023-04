Giorgia ha dedicato un commovente messaggio a Alex Baroni, il celebre cantante scomparso 25 anni fa in un tragico incidente.

Giorgia non ha mai dimenticato Alex Baroni e ogni anno dedica un messaggio al celebre cantante che fu anche suo compagno di vita. Oggi che ricorrre il 25esimo anniversario dal tragico incidente che gli strappò la vita la cantante ha scritto: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”.

i ricordi no, restano. 💙 — giorgia (@Giorgia) April 13, 2023

Giorgia: il ricordo di Alex Baroni

Alex Baroni è scomparso il 13 aprile 2022 in un tragico incidente stradale sulla circonvallazione Clodia, a Roma. Giorgia, che era stata legata al cantante da un profondo legame sentimentale, non ha mai smesso di ricordarlo e a lui ha dedicato il suo celeberrimo brano Gocce di memoria. Lei e Baroni erano stati legati dal 1997 al 2001, ma avevano continuato a mantenere rapporti amichevoli anche dopo la separazione. La cantante non ha mai fatto segreto di aver attraversato un momento particolarmente buio dopo la scomparsa del cantante e a Verissimo aveva confessato:

“Per molti anni ho fatto fatica a formulare delle frasi di senso compiuto rispetto ad Alex. Una parte della mia vita dove mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no. In realtà è stato uno dei momenti più difficili, molte persone hanno sofferto la sua morte, la famiglia, gli amici il pubblico”.

