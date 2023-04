Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno rotto il silenzio dopo i gossip che li hanno investiti in merito alla loro presunta separazione.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in procinto di dirsi addio? Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha fatto sapere anche che nei prossimi giorni l’opinionista e moglie del conduttore si sarebbe recata a Verissimo per annunciare la definitiva separazione tra lei e il marito. A sorpresa i due diretti interessati si sono mostrati via social a bordo piscina durante un bagno notturno e hanno affermato sarcastici:

“Adesso siamo in difficoltà perché che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione con notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce? Allora che famo? C’è un dilemma morale.”

Sonia Bruganelli e Bonolis: la separazione smentita

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di smentire con un video tra il serio e il faceto i gossip in merito alla loro separazione che, nelle ultime ore, hanno fatto il giro del web. I due nel farlo si sono mostrati nuovamente insieme, chiarendo così una volta per tutte che non ci sarebbe nulla di vero in merito alla loro presunta crisi.

Il gossip probabilmente ha preso piede anche a causa delle recenti rivelazioni fatte dalla stessa coppia tv, che ha annunciato di aver scelto di vivere in case separate. “Ora che i figli sono cresciuti, possiamo permetterci i nostri spazi”, avevano dichiarato a Chi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG