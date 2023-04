Alla finale del GF Vip Sonia Bruganelli ha indossato la stessa stola sfoggiata da Chiara Ferragni a Sanremo.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: la stola di Chiara Ferragni

Durante la finale del GF Vip l’opinionista Sonia Bruganelli ha stupito tutti sfoggiando la stessa stola che ha indossato Chiara Ferragni durante il festival di Sanremo e su cui era ricamata la frase “Pensati libera”. Secondo indiscrezioni la moglie di Paolo Bonolis avrebbe voluto mandare un messaggio ben preciso indossando l’iconico capo d’abbigliamento, ossia annunciare il suo definitivo addio al reality show condotto da Signorini.

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli ha ammesso di non essere intenzionata a prendere parte al programma per la terza volta consecutiva e ha anche affermato quali sarebbero le circostanze che potrebbero farle cambiare idea. Signorini riuscirà a convincerla a partecipare all’ottava edizione? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

