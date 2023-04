Mauro Coruzzi alias Platinette ha rotto il silenzio via social dopo l’ictus che lo ha colpito 20 giorni fa.

Mauro Coruzzi ha accusato un malore 20 giorni fa a causa di un ictus e, nelle scorse ore, ha pubblicato il suo primo messaggio sui social per ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto e che gli hanno manifestato il loro affetto durante questo momento particolarmente difficile. “Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo”, ha scritto nella didascalia al video il volto tv.

Mauro Coruzzi: il messaggio dopo l’ictus

Ancora provato a causa dell’ictus e della degenza in ospedale, Mauro Coruzzi ha voluto personalmente tranquillizzare i suoi fan sulle sue condizioni e in queste ore ha postato il suo primo messaggio via social.

“Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco… Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film anche io parlo… Dopo il muto parlo!”, ha dichiarato nel suo videomessaggio il celebre volto tv. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto e sperano di vederlo quanto prima di nuovo in forma. Al momento non è dato sapere quando Coruzzi potrà lasciare l’ospedale.

