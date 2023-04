Chiara Ferragni ha condiviso una foto di quando aveva 15 anni e ha svelato che il suo sogno sarebbe stato quello di somigliare alla Aguilera.

Chiara Ferragni ha condiviso in queste ore sui social una foto di quando aveva 15 anni e ha divertito i suoi fan svelando che quell’estate si sarebbe fatta fare le treccine per somigliare di più alla sua beniamina dell’epoca, Christina Aguilera.

“Ragazzi comunque mi fa troppo ridere la foto che ho appena postato: avevo 15 anni ed ero in vacanza e all’epoca ero, come lo sono adesso del resto, ma prima ero proprio patita di Christina Aguilera e in spiaggia c’era questa ragazza che faceva le treccine e quindi io ho pensato di farmele credendo di sembrare lei. Non avevo tenuto conto, però, che avessi i capelli troppo corti e quindi sono uscite più o meno dieci treccine. Il risultato non è stato quello sperato”, ha svelato nelle sue stories l’influencer.

Chiara Ferragni: la foto con le trecce a 15 anni

Chiara Ferragni usa spesso i suoi canali social per condividere con i fan le immagini del suo passato e nelle ultime ore ha divertito il suo pubblico social svelando un retroscena dietro le treccine che decise di farsi fare a 15 anni. Oggi l’influencer ha deciso di adottare un look diventato iconico per i suoi fan ma di recente ha deciso di dare un inaspettato taglio alla sua chioma e, durante il Festival di Sanremo 2023, ha optato per un folto caschetto. In passato l’influencer ha anche tinto i suoi capelli che, di solito, sono di un bel biondo naturale.

