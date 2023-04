Claudia Gerini ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo legame con Verdone, per cui è stata una sorta di musa ispiratrice.

Claudia Gerini e Carlo Verdone hanno lavorato insieme sul set di moltissimi film e tra loro è sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia. L’attrice ha confessato per la prima volta nel suo libro Se chiudo gli occhi che in passato il regista non le avrebbe nascosto di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti e ha svelato anche di aver vissuto con lui un flirt.

“Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt, non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici”.

Claudia Gerini: i retroscena sul flirt con Carlo Verdone

Claudia Gerini e Carlo Verdone sono stati spesso una coppia sul set e, a sorpresa, la celebre attrice ha confessato che lei e il regista avrebbero vissuto anche un flirt. All’epoca lei non sarebbe stata pronta per la storia più importante che avrebbe voluto l’attore e per questo, con il tempo, i due avrebbero trovato il modo di restare buoni amici. Oggi Claudia Gerini è single e ha avuto le sue due figlie con i suoi due ex, Federico Zampaglione e Alessandro Enginoli.

