Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del GF Vip ed ex compagno di Nina Moric, ha svelato la sua opinione sui nuovi volti del programma.

Luigi Mario Favoloso è stato uno dei concorrenti del GF Vip 2018 e in queste ore, attraverso le sue stories via social, ha scagliato una stoccata contro alcuni dei vip che hanno partecipato all’ultima edizione del reality show affermando:

“Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ho visto che qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in Gf nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”, ha confessato il fidanzato di Elena Morali.

Luigi Mario Favoloso contro i concorrenti del GF Vip

I concorrenti del GF Vip sono stati bersagliati, stavolta, dall’ex concorrente del reality show Luigi Mario Favoloso. A suo dire infatti, i volti presenti nelle ultime edizioni del programma non sarebbero abbastanza famosi o, comunque, non avrebbero ottenuto riscontri dalla loro partecipazione al programma e anzi, sembra che in poco tempo siano tornati alle loro vite di sempre. A suo dire invece la sua esperienza sarebbe stata estremamente positiva perché, per oltre un anno dopo la sua partecipazione allo show, non avrebbe fatto altro che lavorare e partecipare ad eventi. Sarà vero?

La partecipazione di Luigi Mario Favoloso al GF Vip fu particolarmente criticata e la sua compagna dell’epoca, Nina Moric, finì per lasciarlo in diretta tv.

