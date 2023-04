Stefano De Martino non ha partecipato alla festa di compleanno di suo figlio Santiago e subito, sui social, si è sparsa la voce di una sua presunta crisi con Belen.

Nelle ultime ore sui social Belen Rodriguez ha postato alcune tenere immagini dei festeggiamenti organizzati per il compleanno di suo figlio Santiago. In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che il marito della showgirl e padre del bambino, Stefano De Martino, non abbia partecipato alla festa. Sulla questione Veronica Cozzani, madre di Belen, ha deciso di fare chiarezza.

“Lui lavora in teatro! Per quello abbiamo fatto il compleanno a Napoli”, ha scritto via social la madre della showgirl, svelando il motivo dell’assenza di De Martino.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Stefano De Martino: il compleanno di Santiago

In poche ore sui social si è sparsa la voce che Stefano De Martino si fosse assentato dalla festa di compleanno di suo figlio Santiago per una presunta crisi con sua moglie Belen, ma la questione è stata presto smentita da Veronica Cozzani. Da oltre un anno Belen e Stefano sembrano essere riusciti a trovare la serenità e la showgirl argentina ha confessato a Verissimo:

“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere“. In tanti si chiedono se i due, prima o poi, annunceranno l’arrivo di un altro figlio.

