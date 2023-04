La mamma di Goffredo Cerza ha svelato un ulteriore tassello sull’anello che suo figlio ha donato a Aurora Ramazzotti alcuni mesi fa.

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori e, qualche mese prima, alla mano di Aurora è spuntato un prezioso anello con diamante. In seguito lei stessa ha svelato che si sarebbe trattato di un “promise ring”, ossia un anello donatole dal fidanzato come promessa d’amore eterno. In queste ore la mamma di Goffredo, Francesca Malato, ha scritto un messaggio nelle sue stories che ha aggiunto ulteriori dettagli sul gioiello.

“Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale… Spero lo indossi per tutta la vita”, ha scritto.

Aurora Ramazzotti Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti: il retroscena sull’anello

In queste ore la mamma di Goffredo Cerza ha svelato via social alcuni particolari sul prezioso anello che suo figlio ha regalato nei mesi scorsi a Aurora Ramazzotti. I due fanno coppia fissa ormai da moltissimi anni e a marzo sono diventati genitori del loro primo figlio, il piccolo Cesare.

Aurora ha uno splendido rapporto con i genitori di Goffredo che, a quanto pare, hanno instaurato uno splendido legame anche con i suoi genitori (Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti). La nascita del piccolo Cesare è stata accolta con enorme gioia dalla famiglia di Aurora e nei giorni scorsi Michelle Hunziker ha svelato di aver finalmente potuto trascorrere un po’ di tempo insieme all’adorato nipotino.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG