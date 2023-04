Un messaggio pubblicato da Wanda Nara sui social ha riacceso i sospetti su una presunta nuova crisi tra lei e Mauro Icardi.

Alcuni mesi fa Wanda Nara ha colto tutti di sorpresa annunciando il suo ritorno di fiamma con il marito Mauro Icardi. A sorpresa la showgirl, in queste ore, ha condiviso sui social un messaggio che ha riacceso i sospetti dei fan su una presunta crisi col calciatore. Nella didascalia a uno dei suoi scatti più seducenti, la Nara ha infatti scritto: “Mi hai ferito, ma ho dovuto imparare che senza dolore non ci sarebbe stato amore e senza amore non siamo niente”, e ancora: “Perché niente cambierà un fiume di lacrime in cui ho dovuto nuotare da sola forse non eri per me, anche se ero felice”.

Wanda Nara: il messaggio contro Icardi

Wanda Nara non smette di sedurre i suoi fan con i suoi scatti seducenti via social ma, nelle ultime ore, ha pubblicato un misterioso messaggio che molti credono essere indirizzato contro suo marito Mauro Icardi. Non è segreto che tra i due sia esplosa una dura crisi a seguito di un tradimento subito dalla showgirl che, negli scorsi mesi, aveva deciso d’interrompere il suo legame con il calciatore salvo poi tornare sui propri passi. “Siete di nuovo ai ferri corti?”, le ha domandato qualcuno tra i suoi fan, e ancora: “Fareste di tutto pur di attirare l’attenzione su di voi!”. Wanda Nara replicherà ai commenti?

