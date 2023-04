Lorenzo Amoruso ha rotto il silenzio sulle cause del suo addio a Manila Nazzaro e ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda.

Dopo una storia molto importante, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno deciso di dirsi addio e per la prima volta l’ex compagno della showgirl ha svelato alcuni retroscena sulla questione, confessando anche che sarebbe stata Manila a decidere di dirgli addio.

“Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso”, ha confessato via social.

Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso: la verità sull’addio a Manila Nazzaro

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si è conclusa in un nulla di fatto e per la prima volta l’ex compagno dell’ex Miss ha svelato la sua verità in merito alla vicenda. Amoruso ha affermato che da parte sua esisterebbe ancora la massima apertura nei confronti dell’ex compagna che, dal canto suo, ha ammesso di non sentirsi più amata come prima.

“Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizi”, aveva confessato a Verissimo. I due riusciranno a chiarirsi e, magari, a provare di nuovo a stare insieme? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Manila Nazzaro replicherà alle parole di Amoruso sul suo conto.

