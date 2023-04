Secondo indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe denunciato la sparizione di un orologio dall’hotel in cui alloggia a Milano.

Chi di orologi ferisce di orologi perisce? Il rumor sulla presunta sparizione di un orologio appartenente a Ilary Blasi è stata riportata in queste ore da Selvaggia Lucarelli nelle sue stories, e in tanti si chiedono cosa ci sia di vero nella vicenda (che a sua volta sarebbe stata riportata da una dipendente dell’hotel in cui alloggerebbe Ilary). Alcuni mesi fa era stata la stessa conduttrice a balzare agli onori delle cronache per il presunto furto di alcuni Rolex ai danni del suo ex marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: l’orologio sparito in hotel

Al momento non è dato sapere se davvero Ilary Blasi abbia denunciato la scomparsa di un suo orologio in hotel o se invece non abbia scordato per caso l’oggetto a casa sua, a Roma (la conduttrice infatti si trova temporaneamente a Milano, dov’è impegnata con l’Isola dei Famosi). Per il momento la conduttrice non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda ma, stando all’indiscrezione riportata da Selvaggia Lucarelli, sembra che una volta rientrata in camera sua si sarebbe accorta della scomparsa dell’orologio e che per questo avrebbe denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sperano di saperne presto qualcosa di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG