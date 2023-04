A sorpresa Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani, ha svelato alcuni retroscena su di lei e sulla possibilità di tornare a UeD.

Giorgio Manetti sembra aver archiviato le vecchie tensioni vissute con Gemma Galgani e per la prima volta ha svelato di aver perdonato la dama torinese. Il Gabbiano si è anche detto aperto a un suo possibile rientro a UeD, e sulla questione a Nuovo Tv ha rivelato:

“Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’”.

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha perdonato Gemma Galgani

Giorgio Manetti ha sorpreso tutti affermando di aver “perdonato” la sua ex fiamma, Gemma Galgani, che in passato rifiutò di lasciare con lui il dating show di Maria De Filippi. A detta del Gabbiano, Gemma non lascerà probabilmente mai il programma tv e non sarebbe intenzionata, secondo lui, a trovare il vero amore.

“L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”. Gemma replicherà alle parole del suo ex sul suo conto? In tanti sono curiosi di sapere se rivedranno i due insieme.

