Emanuel Lo ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Giorgia e sulla presunta gelosia della cantante nei confronti di Lorella Cuccarini.

Ad Amici di Maria De Filippi Emanuel Lo ha ritrovato la sua antica complicità con la collega Lorella Cuccarini e in tanti si sono chiesti se per caso la sua compagna, Giorgia, non fosse gelosa della showgirl. Sulla questione è intervenuto lo stesso ballerino, che ha confessato a Chi:

“Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice”.

Emanuel Lo: il rapporto con Giorgia e Lorella Cuccarini

Emanuel Lo ha precisato che la sua compagna, Giorgia, non sarebbe affatto gelosa e che anzi, lo avrebbe spronato a dare sempre il meglio di sé nel suo lavoro. Il ballerino ha anche rotto il silenzio sul suo rapporto con Lorella Cuccarini, su cui ha precisato: “Con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo, ballare e riballare con lei mi ha riportato talmente indietro che ogni tanto mi sento davvero un ventenne.” Di recente i due si sono baciati a seguito di una loro performance ad Amici e in tanti si sono chiesti se l’episodio non avesse suscitato la gelosia di Giorgia (questione smentita dallo stesso Emanuel Lo).

