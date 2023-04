Bebe Vio ha perso in queste ore il suo adorato nonno Giorgio, a cui ha dedicato un commovente messaggio via social.

Bebe Vio ha annunciato via social la scomparsa di suo nonno Giorgio, a cui era legatissima e che, finora, sarebbe stato il suo più grande fan.

“Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italiadalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare”, ha scritto nel suo commovente messaggio la campionessa.

Bebe Vio: il nonno è morto

In queste ore attraverso i social Bebe Vio ha dedicato un toccante messaggio a suo nonno Giorgio, scomparso nelle scorse ore mentre lei era di ritorno da Nimes.

