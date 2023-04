Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio su alcune esperienze vissute durante la gravidanza ora che è finalmente nato suo figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti ha confessato alcuni retroscena sulla nascita di suo figlio, il piccolo Cesare, e sulle numerose opinioni e consigli non richiesti che avrebbe ricevuto nel corso della sua gravidanza e che, spesso, non le sarebbero stati d’alcun aiuto.

“In gravidanza ero molto stanca. Quasi ogni volta che qualcuno mi chiedeva come stessi e lo dicevo, la risposta era: “Ahhhh, vedrai, vedrai” o “Sarai ancora più stanca dopo!”. È passato quasi un mese e sto ancora aspettando di sentirmi più stanca che in gravidanza come mi dicevano. A ridosso del parto mi chiedevano se avessi paura. Io non ne avevo molta, forse stupidamente, e fino all’ultimo ho voluto pensare che sarebbe andato tutto liscio. Che sarebbe stato bello. Rispondevo sempre di no, che volevo pensare positivo. E sentivo una quantità di storie catastrofiche non richieste da far venire il mal di testa a chiunque. Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita”, ha scritto la figlia di Michelle Hunziker nelle sue stories via social.

Aurora Ramazzotti: la confessione sul parto

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta lo scorso 30 marzo e, attraverso i social, ha espresso la sua opinione contro i molti che le hanno fornito le loro opinioni sulla gravidanza e sul parto senza rendersi conto di quanto questi temi siano delicati e personali. Aurora ha anche svelato per la prima volta di aver vissuto un parto molto complicato, ma non ha ancora svelato i motivi legati alla questione e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più. “Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni. Non ci avevo mai pensato prima, finché non lo vivi non lo sai”, ha confessato via social la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG