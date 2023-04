Chiara Ferragni ha mostrato la nuova casa che è quasi pronta per lei e la sua famiglia. Alcuni dettagli hanno suscitato l’ira dei fan.

I fan dei social hanno bersagliato Chiara Ferragni che, in queste ore, si è mostrata nelle sue stories mentre visitava la sua nuova lussuosa casa a Milano. Sui social c’è chi ha accusato l’influencer per le sue scelte extra lusso (dalla scala a chiocciola presente all’abitazione a un camino ultra moderno) e chi invece l’ha criticata per aver deciso di acquistare una casa a Milano nonostante, con il suo patrimonio, avrebbe potuto probabilmente decidere di andare a vivere in una città meno inquinata o acquistare una villa nel verde.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni mostra la nuova casa: le critiche

Dalla piscina condominiale alle numerose tecnologie con cui l’abitazione è accessoriata, Chiara Ferragni non smette di far discutere i fan e in queste ore è stata travolta da una vera ondata di critiche a causa della nuova casa che lei e Fedez hanno deciso di acquistare nel quartiere di CityLife a Milano. L’influencer, che si è mostrata nel nuovo appartamento facendo il segno di “vittoria” con le dita, al momento non ha replicato alle polemiche sul suo conto e ha assicurato che entro la fine del 2023 lei e la sua famiglia traslocheranno finalmente nella nuova casa. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

