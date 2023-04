Beatrice Valli è da poco diventata mamma della sua quarta figlia e alla fine ad avere la meglio sul nome della bambina è stato suo marito.

Beatrice Valli ha accolto più felice che mai la piccola Matilda Luce Fantini, sua quarta figlia. II nome della bambina è stato scelto dal padre Marco, mentre lei avrebbe preferito un nome più semplice e non composto. A poche ore dalla nascita della piccola Beatrice ha per altro sbagliato il nome nelle sue stories via social e ha chiamato la bambina “Matilde” invece che “Matilda”. A seguire si è corretta affermando:

“Ne approfitto per riposare un’oretta perché mi hanno portato la Matilda, Matilda, non Matilde che prima mi sono sbagliata”.

Beatrice Valli

Beatrice Valli: la gaffe dopo il parto

In queste ore Beatrice Valli si è sbagliata nel pronunciare il nome della sua quarta figlia e in tanti hanno creduto che l’errore dell’influencer fosse in qualche modo dovuto al fatto che il nome della bambina sarebbe stato scelto da suo marito Marco Fantini, mentre lei non aveva fatto segreto che le sarebbe piaciuto chiamare la bambina Blu e che preferisse un nome non composto. Al momento la coppia sembra essere più felice che mai per l’arrivo della bambina e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più sulla loro nuova vita con quattro bambini.

