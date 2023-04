A VivaRai2 Fiorello ha ironizzato su un caso che ha recentemente visto protagonista Micol Incorvaia sui social.

Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia Incorvaia ed ex concorrente del GF Vip, alcuni giorni fa è balzata agli onori delle cronache per aver affermato via social che, a causa di un corriere giunto a casa sua alle 9.30 del mattino, si sarebbe svegliata e non sarebbe più riuscita a prendere sonno. Fiorello ha riportato la notizia e con tono ironico ha affermato:

“Sto pensando a Micol Incorvaia… Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera…. Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”, e ancora: “Sai perché è vip? Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale che si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà…”.

Rosario Fiorello

Fiorello: l’ironia su Micol Incorvaia

Micol Incorvaia è finita nel mirino di Rosario Fiorello che, a Viva Rai2, non ha perso occasione per fare dell’ironia su di lei e su un recente gossip che l’ha vista protagonista (quando ha affermato nelle sue stories via social di essersi svegliata alle 9.30 a causa di un corriere). Micol è recentemente balzata agli onori delle cronache per la sua partecipazione al GF Vip, dove ha stretto un importante legame con Edoardo Tavassi. Sulla relazione tra i due nei giorni scorsi è intervenuta Nikita Pelizon e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare.

