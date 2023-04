Melissa Satta si è sfogata con un monologo a Le Iene parlando degli insulti e delle accuse che le sarebbero state rivolti a causa della sua relazione con Matteo Berrettini.

Da alcuni mesi a questa parte, Melissa Satta sembra aver ritrovato la serenità accanto a Matteo Berrettini. Inaspettatamente l’ex velina ha però confessato che, a causa della sua relazione con lo sportivo, sarebbe stata travolta da insulti e critiche feroci via social. Tra i detrattori c’è anche chi se l’è presa con la showgirl affermando che, quando il suo fidanzato non disputerebbe un buon match, la colpa sarebbe sua.

“Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso. Un importante quotidiano ha titolato: “Melissa Satta porta sfortuna”. (…) quando qualcosa nella vita di un uomo va storta, a dare la colpa alla sua donna, alla strega capace di prosciugargli talento e buona sorte. Avete mai letto il contrario? Avete mai letto sui giornali un titolo in cui un uomo di successo è accusato di portare sfortuna alla sua compagna? Ve lo dico io: no, perché quel titolo nessuno lo ha mai scritto”, ha dichiarato Melissa Satta nel suo monologo a Le Iene.

Melissa Satta: il monologo a Le Iene

Melissa Satta si è abbandonata ad un duro sfogo dopo che lei stessa ha ammesso di essere vittima di pesanti insinuazioni, critiche e insulti per via della sua liaison con Matteo Berrettini. I due sembrano essere più felici che mai insieme e sono usciti allo scoperto solo un paio di mesi fa. La showgirl avrebbe già presentato il suo compagno a suo figlio Maddox e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere se la storia d’amore sia destinata a durare. Per la Satta si tratta della prima relazione importante dopo la sua rottura dal marito Kevin Prince Boateng e dopo la fine della relazione avuta con Mattia Rivetti.

