Cristina Scuccia ha cercato di evitare qualche domanda imbarazzante a lei rivolta da Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi.

Marco Mazzoli ha cercato di conoscere meglio la sua collega naufraga all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia, e per questo le ha chiesto se avesse deciso davvero di abbandonare la vita da suora per stare con un uomo (ipotesi smentita con fermezza da Cristina) e se fosse ancora vergine. Su quest’ultima domanda l’ex volto di The Voice ha preferito glissare affermando: “Sono del Leone io”.

Cristina Scuccia: la risposta a Marco Mazzoli all’Isola

Cristina Scuccia sta imparando a conoscere gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi e, non senza imbarazzo, ha provato a defilarsi in maniera intelligente e ironica da alcune domande imbarazzanti a lei rivolte da Marco Mazzoli.

L’ex suora ha comunque svelato recentemente di aver avuto un fidanzato, che avrebbe lasciato prima di prendere i voti prima di trascorrere moltissimi anni in convento. Poi, nel 2020, Cristina Scuccia ha vissuto un momento di crisi spirituale e, dopo di questo, ha deciso di cambiare vita. Grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi riuscirà finalmente a trovare la strada giusta per lei? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più sul suo conto e sulla sua nuova vita.

