All’Isola dei Famosi l’ex suora Cristina Scuccia ha confessato per la prima volta di essersi recata da un terapista.

Cristina Scuccia ha deciso di dire addio alla vita consacrata e per la prima volta si è messa in gioco partecipando all’Isola dei Famosi. Proprio durante il suo approdo al reality show, l’ex suora ha confessato per la prima volta che si sarebbe recata in terapia. A suo dire infatti, dopo il successo da lei ottenuto a The Voice, sarebbe stata costretta a recarsi da un terapista per via de suoi problemi di fiducia verso il prossimo.

Cristina Scuccia ha anche affermato: “Per me è stato difficile anche fidarmi [del terapeuta, ndr] perché The Voice Of Italy mi ha portato il dramma del non fidarmi delle persone. C’erano persone che si avvicinavano a me microfonate di nascosto e quindi avevo paura di chiunque si avvicinasse. Tipo finivo di cantare alla fine della messa, qualcuno veniva a salutarmi e poi ritrovato quelle mie stesse identiche parole sul giornale. La vivevo come una violazione, non ero pronta a quello che ho vissuto”.

Cristina Scuccia in terapia: i motivi

Cristina Scuccia ha confessato a Verissimo di aver deciso di dire addio alla vita consacrata dopo aver vissuto un momento di profonda crisi spirituale a seguito della sua partecipazione a The Voice.

L’ex suora ha ammesso che, in seguito al successo da lei ottenuto per aver partecipato a The Voice of Italy, alcune persone avrebbero provato a strapparle di nascosto confessioni e dichiarazioni e ha anche affermato che lei non sarebbe stata pronta a una simile intromissione nella sua vita privata. In tanti si chiedono se all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia riuscirà a superare le paure e se la partecipazione al programma tv la farà cambiare ulteriormente.

