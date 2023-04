Achille Costacurta sarebbe stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver fatto una scenata a bordo di un taxi.

Notte di follia per Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta: il 18enne sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine e avrebbe opposto resistenza (sembra sferrando addirittura un pugno contro un agente) dopo aver dato in escandescenze a bordo di un taxi. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti e non è dato sapere se il ragazzo (conosciuto dal pubblico tv per aver preso parte a Pechino Express) fosse da solo al momento dell’accaduto.

Achille Costacurta

Achille Costacurta denunciato: i dettagli

Achille Costacurta sarebbe finito nei guai nella notte tra il 19 e il 20 aprile, quando sembra che abbia dato in escandescenze a bordo di un taxi a Milano e infine abbia opposto resistenza a pubblico ufficiale. Al momento né il ragazzo né i suoi genitori hanno rotto pubblicamente il silenzio in merito a quanto accaduto e non è dato sapere se Achille fosse da solo o magari in compagnia di amici.

Il figlio di Billy Costacurta è balzato agli onori delle cronache alcuni giorni fa quando, attraverso i social, si è scagliato contro il rapper Fedez per un episodio avvenuto quando lui era ancora bambino.

