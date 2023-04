Fedez è stato duramente attaccato via social da Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta.

A sorpresa, attraverso i social, Achille Costacurta si è scagliato contro il rapper Fedez che, ha svelato, sarebbe stato il suo idolo quando era più giovane. Lui stesso ha confessato che sarebbe rimasto malissimo quando una volta, poco più che bambino, avrebbe incontrato per caso il rapper in un locale e, alla sua richiesta di fargli un autografo, lui si sarebbe rifiutato con un secco “no”. “Sto str***o”, ha scritto Achille Costacurta nelle sue stories, e ancora: “Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino”.

Fedez: l’attacco da parte di Achille Costacurta

In queste ore Achille Costacurta, figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, ha pubblicamente attaccato il rapper Fedez via social. In tanti si chiedono se il marito di Chiara Ferragni replicherà alle sue parole visto che, in passato, ha dimostrato di essere sensibile ad alcune tematiche (e specialmente a quelle riguardanti i bambini). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, via social, hanno manifestato il loro stupore per le parole del figlio di Costacurta contro il rapper.

