Chanel Totti è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, che a sua volta ha preso le sue difese dopo le bufere dei giorni scorsi.

Chanel Totti è uscita allo scoperto con Cristian Babalus, il ragazzo romano con cui è stata vista scambiare un bacio in discoteca. Attraverso i social è stato lo stesso ragazzo, ex fidanzato della TikToker Martina De Vivo, a prendere le difese di Chanel che, a detta della sua ex fidanzata, sarebbe stata la sua amante mentre lui ancora viveva in casa sua (i due hanno avuto la prima figlia pochi mesi fa).

“La verità è che quando lei ha trovato la chiamata con Chanel, io ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, bensì per proteggere mia figlia dalle continue discussioni. La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando sono tornato a casa a prendermi i vestiti che lei educatamente continuava a lanciarmi dalla finestra”, ha scritto su Instagram il ragazzo.

Ilary Blasi Francesco Totti

Chanel Totti: il bacio a Cristian Babalus

Stando ai gossip che si sono rincorsi in rete nelle ultime ore, Chanel Totti sarebbe stata avvistata in una discoteca mentre si scambiava un bacio appassionato con un ragazzo conosciuto sui social col nome di Cristian Babalus.

Lo stesso ragazzo è stato accusato nei giorni scorsi dalla sua ex, Martina De Vivo, di averla tradita proprio con la figlia di Totti e Ilary Blasi. Il nuovo fidanzato di Chanel ha fornito la sua versione in merito ai fatti e in tanti sono curiosi di sapere quale sia la verità attorno alla vicenda. Al momento Chanel continua a mantenere il massimo riserbo in merito alla questione.

