Dopo essersi allontanato dai social Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio e ha svelato il perché della sua decisione.

Per diversi giorni Francesco Chiofalo è stato assente dai social e a seguire lui stesso ha rotto il silenzio svelando di essersi voluto prendere del tempo per sé a causa della tristezza da lui provata nell’ultimo periodo. Chiofalo infatti si è separato da Drusilla Gucci e, in seguito al suo avvistamento con Marialaura De Vitis, si è vociferato che i due avessero in corso una liaison (cosa per cui la stessa Drusilla si è scagliata contro di loro via social).

“Ho provato in questo periodo a fingere di star bene (…) riesco solo per qualche giorno poi ricado nel mio oblio (…) I recenti avvenimenti successi nel mio rapporto di coppia con Drusilla mi hanno fortemente destabilizzato, l’idea di perderla per sempre e di essere accusato di averla tradita più volte quando in realtà le sono sempre stato fedele mi fa avere degli stati di tristezza e malessere molto forti”, ha scritto l’ex di Selvaggia Roma nelle sue stories.

Francesco Chiofalo assente dai social: i motivi

Francesco Chiofalo ha deciso di prendere una pausa dai social a causa dei recenti avvenimenti che lo hanno visto protagonista, ossia la rottura dalla fidanzata Drusilla Gucci e il suo avvistamento con Marialaura De Vitis. La stessa Drusilla si è pubblicamente scagliata contro il personal trainer romano lasciando intendere di credere che lui la avesse tradita con l’ex naufraga ma, al momento, non è dato sapere se i due siano riusciti a chiarire. Francesco Chiofalo si è detto ancora profondamente innamorato di Drusilla e in tanti sono impazienti di sapere se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

