Drusilla Gucci ha rotto il silenzio via social dopo l’avvistamento di Francesco Chiofalo in compagnia di Marialaura De Vitis.

Nei giorni scorsi Francesco Chiofalo è stato avvistato in atteggiamenti intimi con l’ex naufraga Marialaura De Vitis e la vicenda ha mandato su tutte le furie Drusilla Gucci, con cui lo stesso Chiofalo ha ammesso di essersi preso un periodo di pausa.

“E faceva anche l’amicona. Sono addirittura andata al suo compleanno, rendiamoci conto. Pazzesco, appena sentono odore di crisi planano come avvoltoi. Che bella solidarietà femminile, tratto che ho sempre apprezzato nel genere umano. Marialaura De Vitis congratulazioni”, ha tuonato Drusilla nelle sue stories via social.

Drusilla Gucci non ha digerito il recentemente avvistamento di Francesco Chiofalo in compagnia di Marialaura De Vitis e via social ha tuonato contro il suo ex e l’ex naufraga (che al momento non è dato sapere se abbiano formato una nuova coppia).

Alcune settimane fa il personal trainer aveva annunciato via social che lui e Drusilla fossero ufficialmente in pausa, ma aveva anche affermato di essere ancora innamorato di lei. I due si chiariranno dopo il recente avvistamento di Chiofalo in compagnia di Marialaura? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e il personal trainer romano non ha ancora replicato a Drusilla.

