Giancarlo Magalli ha trascorso diverso tempo lontano dalle luci dei riflettori per curare il suo linfoma e, ora che è finalmente guarito, lui stesso ha confessato di non vedere l’ora di poter tornare presto in tv. Il celebre conduttore ha anche affermato che, prima della sua malattia, gli sarebbe stato offerto il ruolo di opinionista al GF Vip e che poi, a causa del linfoma, sarebbe stata scelta Orietta Berti al suo posto. Sarà vero? E soprattutto, nella prossima edizione del programma sarà lui uno dei nuovi opinionisti dello show?

“Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vederli lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”, ha confessato a Chi.

Giancarlo Magalli ha confessato che non accetterebbe mai un posto come concorrente al GF Vip e ha anche svelato che – dopo l’addio di Adriana Volpe al programma – gli sarebbe stato offerto quello di opinionista, a cui poi ha dovuto rinunciare a causa della sua malattia.

In tanti sono curiosi di sapere se per caso Magalli approderà all’interno del reality show nella prossima edizione e soprattutto chi sarà l’altro co-conduttore al suo fianco. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del programma non resta che attendere.

