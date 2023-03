Sui social Arianna Mihajlovic ha postato una foto dedicata a suo marito e ai suoi figli ed è tornata a esprimere tutto il suo dolore.

Il 16 dicembre scorso Sinisa Mihajlovic è scomparso e la moglie Arianna Mihajlovic non ha mai smesso di ricordarlo e omaggiarlo via social. In queste ore la donna ha postato una tenera foto in cui lei e il marito, giovanissimi, sono ritratti insieme ai figli e, accanto all’emoticon di un cuore nero, ha scritto: “Non riesco a comprendere…”.

Arianna Mihajlovic: il messaggio commovente

Da mesi Arianna Mihajlovic sta cercando di affrontare il tremendo dolore dovuto alla scomparsa di suo marito, Sinisa Mihajlovic, e più volte attraverso i social si è sfogata pubblicamente a seguito del suo lutto. In queste ore la donna ha postato una commovente foto del suo passato insieme al marito e ai figli e in tanti, tra i fan sui social, le hanno espresso la loro solidarietà e il loro supporto.

La sua unione con Sinisa Mihajlovic è durata per oltre 25 anni e Arianna Rapaccioni ha affermato che starebbe cercando di essere forte per il bene dei suoi figli.

