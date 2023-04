Nelle ultime ore ha fatto il giro della rete un video in cui si vede Pierpaolo Pretelli danzare con una misteriosa ragazza.

Storia al capolinea tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Il gossip ha fatto il giro della rete ora che l’ex velino è stato avvistato all’Armani club – noto locale milanese – mentre ballava con una misteriosa ragazza. Al momento lui e Giulia Salemi non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda ma poche settimane fa la stessa influencer, durante il GF Vip, aveva svelato che lei e il fidanzato stessero attraversando un periodo di crisi.

Giulia Salemi: Pierpaolo balla con un’altra

Mentre Giulia Salemi era impegnata al Coachella Festival, il fidanzato Pierpaolo Pretelli è stato avvistato in un noto locale di Milano mentre danzava in compagnia di un’altra ragazza.

Il rumor è subito rimbalzato in rete dove in tanti hanno chiesto alla coppia di fare chiarezza in merito alla questione. Giulia Salemi non si è ancora pronunciata a riguardo ma ha scritto un messaggio che, secondo alcuni, sarebbe indirizzato proprio contro l’ex velino di Striscia. “L’unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto”, ha scritto nelle sue stories. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG