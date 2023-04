Achille Costacurta è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Ecco cosa aveva detto sua madre Martina Colombari sul suo conto.

Nelle ultime ore Achille Costacurta è balzato agli onori delle cronache per una notte di follia da lui vissuta a Milano e durante la quale si sarebbe beccato una denuncia. Durante la sua partecipazione a Pechino Express insieme alla madre Martina Colombari la stessa ex Miss aveva confessato su di lui:

“Achille fa dannare e fa urlare, ma fa anche ridere: è fantasioso, creativo, è la parte mia più pittoresca. Ha i problemi di tutti i 18enni, ovvero quello di svegliarsi al mattino, o il problema che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti svegli e dici ‘sarà tornato? dormirà a casa della fidanzata? dell’amico? dove sarà?’. Queste cose qui”.

Martina Colombari Achille Costacurta

Martina Colombari: la confessione sul figlio

Martina Colombari non ha ancora rotto il silenzio in merito al controverso caso che ha visto protagonista suo figlio Achille Costacurta a Milano, ma in queste ore sta facendo il giro della rete un’intervista in cui la showgirl, a proposito di suo figlio, aveva affermato a Pechino Express:

“A scuola ha sempre avuto un po’ di problemi a rispettare le regole e studiare, ha cambiato un po’ di scuole però devo dire che questo percorso economico e finanziario che sta facendo lo incuriosisce molto, vorrebbe aprire una sua attività e fare l’imprenditore. Ha tante idee: mattoncino dopo mattoncino costruirà la sua strada. Durante Pechino Express ha avuto difficoltà a gestire la frustrazione in determinati momenti, ma anche questo gli è servito a crescere”. Dopo la vicenda che lo ha visto protagonista Achille Costacurta ha scritto un semplice “scusa…” sui social taggando la Polizia di Stato. In tanti si sono scagliati contro di lui a seguito di quanto accaduto a Milano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG