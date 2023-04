Wanda Nara è tornata a sedurre i fan dei social con un look da sensuale dark lady e le sue curve da capogiro.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente movimentati per Wanda Nara tra ritorni di fiamma e separazioni con Icardi ma, attraverso i social, la showgirl non ha mai rinunciato a sedurre il suo pubblico e, nelle ultime ore, ha postato uno scatto bollente in cui è ritratta con un body nero dalla scollatura vertiginosa. “Pensando a cosa cucinare stasera”, ha scritto Wanda Nara nella didascalia alla foto, che ha subito fatto il pieno di like.

Wanda Nara infiamma i social: la foto bollente

Wanda Nara è tornata a conquistare il pubblico social con uno scatto bollente e in tantissimi hanno lodato la sua bellezza e le sue curve da capogiro tra i commenti alla foto.

Nel frattempo la manager e showgirl continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata anche se, di recente, ha annunciato il suo inaspettato ritorno di fiamma con il marito Mauro Icardi. I due hanno vissuto diversi tira e molla – sembra – a causa dei loro reciproci tradimenti. Dopo lo scandalo sulla crisi Wanda Nara ha deciso di dire addio alla sua chioma bionda e oggi sfoggia i capelli neri come una vera dark lady.

