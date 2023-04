Aurora Ramazzotti ha fatto visita a sua madre Michelle Hunziker, che si è presa cura del piccolo Cesare mentre lei era intenta a riposare.

Michelle Hunziker si è mostrata più felice che mai difronte alla culla che ha sistemato in casa sua per accogliere il piccolo Cesare, il figlio di sua figlia Aurora Ramazzotti nato lo scorso 30 marzo. Nelle ultime ore la figlia della showgirl e il suo bambino si sono recati a far visita alla famosa nonna, che nelle sue stories si è mostrata ai fan cercava di tranquillizzare il suo cane, Odino, e lo invitava a fare silenzio per non disturbare il sonno del suo nipotino appena nato.

Michelle Hunziker nonna premurosa: i dettagli

Michelle Hunziker è più emozionata e felice che mai per l’arrivo del piccolo Cesare e, nelle ultime ore, si è mostrata via social mentre accudiva il nipotino concedendo così qualche momento di riposo alla neomamma Aurora Ramazzotti. “Ci penso io a te frugolino”, ha scritto la showgirl, che ha recentemente ammesso di aver assistito anche alla nascita del piccolo Cesare. Lei e Aurora hanno uno splendido rapporto e la figlia ha deciso di coinvolgerla in tutte le fasi più importanti della sua gravidanza.

