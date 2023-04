Clarissa Marchese ha annunciato via social la nascita del suo secondo figlio. Il nome del piccolo resta ancora top secret.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno dato in queste ore il benvenuto al loro secondo bambino, fratello minore della piccola Arya. La coppia, più felice che mai, aveva mostrato la propria emozione via social poche ore prima del parto e a seguire Clarissa ha annunciato la nascita del bebè scrivendo via social: “Benvenuto amore nostro”. L’influencer ha postato nelle sue stories la foto di un piede del suo piccolo ma non ne ha ancora svelato il nome.

Clarissa Marchese: è nato il secondo figlio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono al settimo cielo e poche ore fa hanno accolto con gioia il loro secondo bebè, un maschietto. La coppia ha già avuto una figlia, Arya, e per il momento i due non hanno ancora svelato ai fan quale sarebbe il nome del loro secondo figlio. Attraverso i social Clarissa Marchese aveva svelato ai fan di essere leggermente preoccupata per il parto che, a quanto pare, sarebbe dovuto avvenire con qualche giorno d’anticipo.

“Si pensava che questo bambino arrivasse prima, un po’ perché il bimbo è grande, un po’ perché io sono pronta, poi c’è lo storico di Aria che è nata dieci giorni prima, insomma una serie di cose mi avevano fatto preparare psicologicamente e mi faceva stare un po’ tranquilla, perché maggio sarà per noi un mese impegnativo, dobbiamo fare tantissime cose. Per una donna che ha partorito, qualche giorno di relax sarebbe necessario, ma io non ne avrò”, ha confessato attraverso i social l’influencer pochi giorni prima della nascita del suo bebè.

