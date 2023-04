La showgirl Alba Parietti ha confessato a Storie Italiane che sarebbe stata vittima di una sedicente maga.

Alba Parietti ha rivelato per la prima volta che, in passato, si sarebbe rivolta a una sedicente maga, la quale le avrebbe fatto credere che suo figlio, Francesco Oppini, fosse stato colpito da una fattura e che per questo avrebbe potuto rischiare di morire.

“A mio figlio succedevano cose gravi, arrivo lì mi trovo in questo albergo con questa signora che comincia a farmi dei nomi che corrispondono a nomi di amici di mio figlio, e poi mi dice che il 6 gennaio dell’anno tal dei tali mio figlio sarebbe morto se io non avessi fatto un rito in quanto mio figlio era stato vittima di una fattura“, ha confessato a storie Italiane la showgirl.

Alba Parietti

Alba Parietti vittima di una santona

Alba Parietti ha vissuto momenti di grande spavento quando, dopo l’incontro con una sorta di santona, avrebbe iniziato a credere in una presunta fattura fatta a suo figlio Francesco Oppini, che proprio in quel periodo avrebbe avuto per altro alcuni problemi. La showgirl avrebbe compreso di esser vittima di una truffa quando la sedicente maga le avrebbe chiesto un ingente somma di denaro per sciogliere la presunta fattura fatta contro suo figlio.

“Io le dissi, faccia questa cosa e poi non ci vediamo più, e poi le chiesi quanto volesse. Lei mi rispose “quanto vale la vita di suo figlio?”. Poi le dissi, “Mi dica un po’ di mio padre”, mi disse che stava bene e invece era morto mio padre”, ha confessato Alba Parietti, che ha messo in guardia il pubblico di Storie Italiane in merito a vicende come questa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG