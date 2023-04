Alena Seredova ha risposto alle domande – anche più scomode e stravaganti – da parte dei suoi fan sui social.

Alena Seredova è nota per essere stata sposata con Gigi Buffon e soprattutto è conosciuta per la sua carriera di modella e showgirl. In queste ore il personaggio tv ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sui social e, con sua grande sorpresa, uno di questi si è spinto a chiederle se, al suo arrivo in Italia, avesse lavorato come escort.

“Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io”, ha dichiarato serafica la Seredova.

Alena Seredova

Alena Seredova: la replica ai fan

Alena Seredova ha risposto alle domande (anche a quelle più stravaganti) rivolte a lei dai suoi fan sui social. La showgirl si è vista chiedere anche se una volta arrivata in Italia avesse lavorato come escort e a seguire qualcuno le ha domandato perché non sembrasse felice accanto al suo attuale compagno, Alessandro Nasi (con cui convolerà presto a nozze).

“Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi hai scritto qualcosa di simile e..sì. Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea, perciò non cambierà nulla”, ha replicato la showgirl, che ha recentemente confessato come farebbe a gestire i suoi problemi di gelosia nei confronti del futuro marito.

