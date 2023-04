Alvin ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la showgirl Ilary Blasi dopo la sua separazione dal marito, Francesco Totti.

Per la prima volta Alvin ha rotto il silenzio sul suo speciale rapporto con la conduttrice Ilary Blasi, a cui è legato da un profondo legame d’amicizia da oltre 20 anni. Dopo la controversa separazione della showgirl da Francesco Totti Alvin non è entrato nel merito della questione, ma a SuperGuidaTv ha detto:

“Penso che Ilary sia una persona per come la conosco forte, solida, caratterialmente sa cosa vuole dalla sua vita, e sa esattamente cosa vuole fare. Quindi è giusto che lei viva questo periodo come esattamente crede di viverlo. Io, essendo suo amico, sono vicino a lei in qualsiasi cosa avesse bisogno, io sono lì, ed è a questo che servono gli amici”.

Alvin

Alvin: la confessione su Ilary Blasi

Alvin e Ilary Blasi sono amici di lunga data e l’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con la showgirl, ora che entrambi sono tornati a lavorare insieme al reality show dei naufraghi.

L’inviato dell’Isola dei Famosi non si è espresso sulla rottura tra Ilary e il suo ex marito e, alcune settimane fa, è stata la stessa showgirl a confessare in tv (a Verissimo) di non essere ancora pronta a parlare pubblicamente di quanto accaduto tra lei e il padre dei suoi figli. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG