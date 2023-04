Nikita Pelizon ha confessato la sua opinione in merito ai suoi due ex coinquilini, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Al GF Vip Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno iniziato una liaison che starebbero portando avanti con successo anche al di fuori del programma tv. Nikita Pelizon, loro ex coinquilina e vincitrice dell’ultima edizione del programma, ha rotto il silenzio sulla relazione tra i due e ha svelato la sua opinione affermando:

“lo personalmente vedo negli occhi di Micol uno sguardo molto perso quando guarda Tavassi e Tavassi… be solo lui sa quello che prova per lei”, ha dichiarato a Casa Chi.

Nikita Pelizon: la confessione su Micol e Edoardo

La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi è destinata a durare? In queste ore, a rompere il silenzio in merito alla vicenda ci ha pensato Nikita Pelizon, che ha confessato di essere più felice che mai per i suoi due ex coinquilini. Nikita ha anche affermato che, a suo avviso, solo loro saprebbero dire cosa provino l’uno per l’altra, quel che è certo è che sono in tanti a fare il tifo per loro ora che la settima edizione del GF Vip è giunta al termine.

Edoardo non ha nascosto di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per la sorella minore di Clizia e in tanti sperano che Micol, proprio come sua sorella (legata a Paolo Ciavarro), sia finalmente riuscita a trovare il vero amore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG