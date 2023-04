Belen Rodriguez ha rotto il silenzio in merito ai gossip che hanno investito la sua vita privata e ha fatto chiarezza una volta per tutte.

Nelle ultime settimane sono circolate allo stesso tempo indiscrezioni in merito a una presunta terza gravidanza di Belen Rodriguez e in merito a una sua presunta crisi con il marito, Stefano De Martino. La showgirl, che ha dovuto rinunciare a prendere parte alla penultima puntata delle Iene perché risultata positiva al Covid, ha deciso di mettere a tacere personalmente le voci in circolazione e all’interno del programma ha detto:

“Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”.

Belen Rodriguez

Belen smentisce i gossip sul suo conto

Belen ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte e a Le Iene ha smentito le ipotesi in circolazione sulla sua presunta, terza gravidanza. il rumor è diventato sempre più insistente nelle ultime ore quando la bella argentina ha postato sui social un post misterioso che, per molti, sarebbe stato un chiaro riferimento al presunto arrivo di un suo terzo bambino (è già madre di Santiago e di Luna Marì).

Belen non ha mai nascosto di desiderare un altro figlio ma al momento lei e Stefano De Martino continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione e sulla loro ritrovata serenità.

