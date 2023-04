Una frecciatina di Riccardo Guarnieri ha allarmato i fan di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, convinti di una presunta crisi tra i due.

Crisi in corso tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? I due non hanno rotto il silenzio in merito alla questione ma in queste ore un post dell’ex compagno dell’ex dama, Riccardo Guarnieri, ha insospettito i fan dei social. “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”, ha scritto Riccardo. Si sarà riferito alla sua storica ex e al suo nuovo compagno?

Riccardo Guarnieri: la frecciatina via social

Da giorni Ida Platano e Alessandro Vicinanza non si mostrano insieme sui social e, come sono bastasse, l’ex compagno di lei ha postato sui social quella che sembra essere una frecciatina. Riccardo non ha mai fatto segreto di non credere nella sincerità dei sentimenti tra Ida e Alessandro e sono in tanti a chiedersi se, per caso, non sia al corrente di una presunta rottura tra i due.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e del resto, una volta lasciato il programma di Maria De Filippi, Ida e il suo nuovo fidanzato hanno vissuto la loro liaison con la massima discrezione. I due non hanno comunque mancato di mostrarsi spesso insieme sui social e Alessandro Vicinanza ha anche confessato che un giorno avrebbe voluto avere un figlio insieme a Ida. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

