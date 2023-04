Belen Rodriguez ha condiviso un post misterioso sui social e si è rapidamente sparsa la voce di una sua presunta gravidanza.

Belen aspetta un altro bambino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo che la showgirl ha condiviso un misterioso messaggio in cui ha scritto: “Luna piena, Luna innamorata, Luna in attesa, Regala dal suo ventre altre Lune, sorridenti per noi”. In tanti credono che il suo post, in riferimento alle fasi lunari, possa riferirsi a una sua possibile gravidanza.

Belen Rodriguez incinta? Il messaggio misterioso

In un attimo sui social si è sparsa la voce che Belen Rodriguez possa essere incinta del suo terzo figlio. In tanti infatti hanno visto nella sua frase “Luna in attesa regala dal suo ventre altre lune”, un chiaro riferimento alla gravidanza e anche al nome di sua figlia, Luna Marì (che questi giorni è insieme al padre Antonino).

Al momento Belen non ha confermato né smentito le voci in merito alla questione e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne presto di più. La showgirl ha ritrovato la serenità accanto all’ex marito Stefano De Martino, ma i due non hanno mai svelato apertamente se volessero un altro figlio insieme (sono già genitori di Santiago e la showgirl ha avuto la piccola Luna insieme al suo ex, Antonino Spinalbese).

