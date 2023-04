Ilary Blasi si è mostrata con un nuovo look all’Isola dei Famosi e la sua trasformazione è stata commentata anche da Selvaggia Lucarelli.

Ilary Blasi ha stupito il pubblico dell’Isola dei Famosi mostrandosi con un taglio scalato e una folta frangia che, per qualcuno, l’avrebbe fatta somigliare ad Amanda Lear. Sui social in tantissimi hanno fatto i complimenti alla conduttrice per la sua bellezza e la sua trasformazione e, tra questi, vi è anche Selvaggia Lucarelli. “Ci ho pensato molto. Per me alla fine è sì”, ha scritto la giornalista.

Selvaggia Lucarelli: il look di Ilary Blasi

Ilary Blasi è tornata a stupire i suoi fan con un inedito cambio di look e tra coloro che hanno dimostrato di apprezzarlo vi è stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che le ha fatto i complimenti via social. I fan della conduttrice erano impazienti di rivederla in diretta tv visto che, la sua ultima apparizione televisiva, risaliva a prima che annunciasse pubblicamente il suo addio a Francesco Totti.

Ilary Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo in merito alla questione e, pur avendo scagliato una stoccata al suo ex marito in diretta tv, ha evitato accuratamente di fare il suo nome.

