Oriana Marzoli si è confessata con i fan dopo aver avuto uno spiacevole sfogo sul viso.

L’ex concorrente del GF Vip Oriana Marzoli è stata colpita da una forma di acne sul viso e lei stessa si è lamentata con i suoi fan a causa della questione. “Ragazze io ho veramente un problema, non so cosa mi stia succedendo, oltre al brufolo sulla fronte me ne è uscito un altro qui sulla guancia e un altro sotto all’occhio. Ma perché? Non è da me questa cosa”, ha affermato l’influencer via social.

Oriana Marzoli: lo sfogo con i fan

Come altre vip anche Oriana Marzoli si è sfogata via social per l’acne che, in queste ore, le sarebbe apparsa sul viso. L’influencer ha manifestato la sua preoccupazione per la questione e ha chiesto consigli ai suoi fan su come risolvere il fastidioso inestetismo.

Acne esclusa Oriana sta vivendo un periodo particolarmente felice e infatti lei e Daniele Dal Moro stanno continuando a frequentarsi anche ora che il GF Vip è finalmente finito. In tanti tra i fan della coppia sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare e se i due torneranno in tv per parlare dei loro reciproci sentimenti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG